Verano en el Centro Cultural Héctor Tizón

Enero comenzó con todo en el Centro Cultural “Héctor Tizón”, abriendo sus puertas con diferentes propuestas de talleres de verano pensados para compartir, aprender y disfrutar con amigos o en familia. La programación incluye actividades diversas como danza para las infancias, danza contemporánea, yoga y danza afroguineana, brindando espacios para todas las edades y gustos, libres y gratuitas.

Estos talleres se desarrollan con entrada libre y gratuita, como parte del compromiso del municipio de seguir fortaleciendo el acceso a la cultura y al bienestar a través del arte y el movimiento. Una excelente oportunidad para comenzar el año en un ambiente saludable, creativo y participativo.

En este sentido, la administración del espacio cultural detalló que el taller Danza para infancias está a cargo de la Prof. María Clara Carrillo, quien dictará las clases los días lunes y miércoles de 17 a 18 horas. Está destinado a edades entre 6 y 9 años (no excluyente), una actividad libre y gratuita. Los interesados en participar en los diferentes talleres, deberán acceder al correo [email protected].

Los que deseen optar por Danza contemporánea, las clases estarán a cargo de la Prof. María Clara Carrillo, los días lunes y miércoles de 18.30 a 20 hs. Destinado a jóvenes y adultos, con entrada libre y gratuita

Otra de las alternativas de verano, es el taller de Yoga, dictado por la Prof. Melina Cid Conde, los días martes de 10 a 11 hs. y de 16 a 17 hs. actividad libre y gratuita.

Finalmente, la Prof. Analía Garay brinda el taller de Danza afroguineana, los días jueves de 17 a 18.30 hs. La actividad es arancelada y las inscripciones se pueden realizar al 3885048625.