Claves para la correcta conservación de los alimentos

El Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones clave para cuidar la salud durante la temporada estival, haciendo especial hincapié en la correcta manipulación de alimentos, la prevención del golpe de calor y las medidas de seguridad en actividades recreativas.

A través de la Superior Unidad Bromatológica Provincial (SUNIBROM), el Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la población que atender la forma en que se conservan, elaboran y trasladan los alimentos que consumimos es fundamental para prevenir trastornos digestivos, gastrointestinales o episodios de intoxicación que puedan derivar en una urgencia.

Teniendo en cuenta la temporada de verano, seguir pautas sencillas en el propio hogar, en espacios de trabajo y en viajes, paseos o colonias de vacaciones, garantiza una alimentación segura.

Para tener en cuenta

Al realizar compras, evitar comidas elaboradas como empanadas, tartas o pizzas si están expuestas a temperatura ambiente ya que deben ser preparadas al momento o conservarse en heladera.

Priorizar regresar pronto a la vivienda, alimentos frescos como carnes, leche, queso, y otros alimentos que se conservan en la heladera deben continuar la cadena de frío.

Al cocinar las carnes no deben descongelarse a temperatura ambiente o bajo agua, sino en la heladera (desde el día anterior), microondas o directamente en la cocción

En la mesa o mesada de cocina, los alimentos crudos (carne de vaca, pollo, cerdo, pescado) deben separarse del resto de los alimentos crudos o listos para el consumo. Igual dentro de la heladera

Los huevos y los diferentes tipos de carnes deben cocinarse siempre de manera completa.

Para recalentar comida, se debe asegurar que quede bien caliente o hirviendo por lo menos durante 5 minutos y no se debe volver a guardar ni calentar de nuevo

Al momento de conservar

Una vez cocidos, los alimentos no deben quedar a temperatura ambiente por más de 2 horas ni guardarse en el horno: siempre en la heladera

Para una salida al aire libre, los alimentos previamente refrigerados deben guardarse en una conservadora con mucho hielo, poniendo en la parte inferior los alimentos y arriba las bebidas. Cortar la cadena de frío pone en riesgo la salud

Por último los especialista instan a las familias a lavarse las manos con agua y jabón, antes de comer o preparar alimentos y después de ir al baño, cambiar pañales, manipular basura o productos de limpieza.