Venezolanos en Jujuy, revive la espezanza por volver

Tras la detención del presidente Nicolás Maduro que sacudió a Venezuela y al mundo generando una fuerte conmoción en la comunidad venezolana que redice en la provincia de Jujuy, provocó emociones encontradas entre los miembros de la colectividad, que se encuentran atravesadas por la lucha el dolor y el exilio forzoso.

En dialogo con El Tribuno de Jujuy, Jairo Marquez, referente de la asociación de venezolanos y residente en la provincia desde hace mas de 7 años, señaló: "Fue una noticia de doble impacto, una sorpresa y una alegría contenida, porque ha sido el resultado de años de persecución, represión, presos políticos, elecciones robadas y familias separadas".

Su historia es muy parecida a la de millones de venezolanos que debieron abandonar su tierra por motivos políticos, persecución y problemas económicos.

"Mi salida fue forzosa, por miedo a mi integridad y a la de mi familia. Dejé mi país buscando resguardo y un futuro mejor. En el camino perdí familiares, y hace poco falleció mi madre sin que pudiera volver a verla" contó con emoción.

Según datos que maneja la propia comunidad, más de ocho millones de venezolanos se encuentran hoy dispersos por el mundo como consecuencia de la crisis política, económica y social.

Expectativas

Ante este hecho, el referente comentó que la reacción de los venezolanos que viven en Jujuy fue la misma y se puede definir en dos palabras desconcierto y la esperanza. Para muchos, esa clave esta en que se puedan generar las garantías necesarias para poder regresar "Volver a casa, aunque no sea la misma de antes, significa recuperar algo fundamental: la libertad, la paz y de a poco, la democracia", expresó

En relación al futuro explicó que como parte del proceso cercano, está previsto en la Constitución venezolano siguiente: "Hay un vacío de poder y deben activarse los mecanismos institucionales, un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones en un plazo no mayor a 90 días", reflexionó.

En primera persona

Marquez contó que todavía mantiene el contacto permanente con familiares y amigos que permanecen en Venezuela. Sin embargo, contó que el día en que ocurrieron los hechos no pudieron comunicarse debido a un fuerte cerco de censura. "Hubo cortes de electricidad y de comunicaciones. Cuando finalmente logramos hablar, nos contaron que en Caracas se escuchaban ruidos fuertes y había movimientos militares", recordó.

Desde el exterior, la recomendación fue clara, se indico que debían permanecer en sus hogares y evitar situaciones de riesgo.

Acompañamiento jujeño

El referente de la asociación destacó especialmente el acompañamiento recibido en la provincia. "Siempre me sentí respaldado por Jujuy. El gobierno provincial fue gestor en varios trámites y pude regularizar mi situación migratoria a tiempo. La calidad humana de su gente y de sus representantes es algo que siempre voy a agradecer", remarcó.

Para concluir, Marquez dejó un mensaje dirigido no solo a sus compatriotas, sino también a toda América: "Es fundamental no repetir los errores del pasado. Hay que mirar hacia adelante, aprovechar las oportunidades y construir un futuro mejor sin volver atrás".

Mientras el proceso en Venezuela avanza, en Jujuy la comunidad venezolana sigue atenta, con incertidumbre y esperanza, aguardando que la democracia sea una realidad.