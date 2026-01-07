Se peleaban con un arma blanca en la vía pública

El Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4, logró neutralizar una situación de peligro este martes por la mañana en la ciudad de Libertador General San Martín.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 8.45, cuando los efectivos que realizaban recorridos preventivos por la colectora Mariano Moreno, sobre la ruta nacional Nº 34, divisaron a dos hombres protagonizando una violenta gresca en la vía pública.

La intervención se produjo de forma inmediata debido a que los sujetos se encontraban armados, representando una amenaza directa para los transeúntes y la seguridad del sector.

El procedimiento inició cuando el personal policial inició una persecución a pie luego de que los involucrados intentaran darse a la fuga al percatarse de la presencia del móvil. Los uniformados lograron reducir a los individuos, de 36 y 29 años respectivamente.

Tras la demora, se realizaron las consultas al sistema Ciac y al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), descartando pedidos de captura previos, aunque se procedió al secuestro de los elementos utilizados en la disputa ante la presencia de testigos hábiles.