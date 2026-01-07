Hallaron sin vida al joven que era intensamente buscado

Desde el 1 de enero pasado se encontraba desaparecido el joven Reinaldo Choque Torrez, tristemente para su familia, llegó la peor noticia, ya que su cuerpo fue encontrado en el canal denominado "de la muerte" en proximidades al acceso principal a la ciudad de Perico.

Según se pudo establecer, para año nuevo Reinaldo Choque Torrez se encontraba en su casa del barrio Virgen Del Valle y alrededor de las 9, había salido a comprar bebidas y nunca más regresó. Su familia realizó la denuncia por su desaparición al otro día y rápidamente se activaron los protocolos de búsqueda.

Ayer temprano en horas de la mañana, trabajadores de una cooperativa realizaban tareas de limpieza en el canal derivador de riego N° 8, tristemente famoso canal de cemento que la gente apodó como "de la muerte".

Fue en esas circunstancias, que cuando limpiaban, encontraron el cuerpo de un hombre semidesnudo y que estaba en una rejilla que tenía rol de filtro.

Rápidamente llamaron a la Policía y se activaron los protocolos, llegando al lugar los efectivos de Unidad Regional 6, División de Criminalística, Brigada de búsqueda de personas y la Fiscalía de turno interviniente.

A simple vista se pudo observar el cuerpo muy golpeado y con un grado de hinchazón bastante elocuente, tal vez por la fuerza del recorrido del agua en el canal de cemento.

Horas después de las tareas de rigor, la Fiscalía zonal informó que se trataba del joven desaparecido Reinaldo Choque Torrez, fue una situación muy difícil y tensa porque todos los familiares, amigos y vecinos del barrio Virgen Del Valle, estaban en el lugar desesperados por saber lo que pasaba, cuando recibieron la triste noticia.

La noticia conmocionó a Perico y la zona de Los Valles, pero sin embargo es un nuevo llamado de atención para las autoridades, ya que los vecinos de ese sector, de La Nueva Ciudad, Los Diamantes y barrios cercanos, piden con urgencia que tapen el canal, obra que quizás requiera una gran inversión, pero es necesaria para evitar situaciones como éstas; más allá de eso, nada se descarta y todo se investiga.