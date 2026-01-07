Festividades en el 49° Alborozo Humahuaqueño

Después del festejo pre carnavalero con la chayada de mojones y la salida de las comparsas a las calles del pueblo el pasado jueves, el Alborozo Humahuaqueño continúa su desarrollo en estos días, las actividades de ayer fueron muy emotivas por el Día de Reyes Magos y la participación de los grupos de niños adoradores.

Hoy desde las 11 en el cementerio y al mediodía en el Centro Cultural "Ricardo Vilca" (Santa Fe 230) se realizará el Arbol de la amistad, homenajeando al prestigioso folclorista fallecido, convocando a sus amistades y músicos de la provincia y del país.

Mañana a las 11 en la plazoleta "Sargento Gómez" se presentará la Orquesta del Arbol de la amistad, brindando un repertorio compuesto por obras de Vilca, como ser "Carnaval, misterio y fuga", "Diálogo de quenas y zamponias", "Danza del keu", "Guanuqueando" y otros.

Para el próximo viernes a las 20 en el Hotel de Turismo Humahuaca se previó la presentación del libro: ¿Qué hago en Jujuy?, de Patricia Monzón; y en la jornada siguiente desde las 10 en la comunidad de Rodero, se realizará el XL Festival de la caja y de la copla.

También para esa jornada dese las 16 en el Salón del Bicentenario se programó el 2do. Congreso provincial de ritmos latinos; y desde las 22 en el mismo espacio cultural la Peña Latina.