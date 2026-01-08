24°
8 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Anses
Incendios Forestales
Venezuela
4 noches al precio de 3
Música
Monterrico
Casabindo
carnaval 2026
UCR
Maxi Lopez
Anses
Incendios Forestales
Venezuela
4 noches al precio de 3
Música
Monterrico
Casabindo
carnaval 2026
UCR
Maxi Lopez

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Agua potable

Continúan trabajando en la red de agua en Los Molinos

Se prevé que el suministro se normalice a partir del mediodía de hoy.

Jueves, 08 de enero de 2026 08:25

Agua Potable de Jujuy informó que debido a las condiciones climáticas adversas, se ha producido un retraso en la finalización de las obras de optimización de la red troncal en la zona de Los Molinos.

Estas tarea permitirán mejorar significativamente la calidad de conducción y la presión del suministro en todo el sector afectando el servicios en los barrios Los Perales, Chijra,  Campo Verde,  Bajo La Viña, Alto La Viña, Higuerillas, Barrio Marcelino Vargas, AMPUAP 5 y Las Moras.

El personal técnico se encuentra actualmente ejecutando la etapa final de las maniobras programadas. Para mitigar la falta de suministro durante estas últimas horas, la empresa mantiene activo el operativo de asistencia mediante camiones cisterna en las zonas afectadas.

Se informó que el suministro de agua comenzará a normalizarse de manera paulatina a partir del mediodía de hoy.

Desde la empresa estatal recomendaron a los vecinos que una vez restablecido el servicio, dejen correr el agua durante unos instantes antes de su consumo si presentara alguna turbiedad momentánea debido al movimiento en las cañerías.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD