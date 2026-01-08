Continúan trabajando en la red de agua en Los Molinos

Agua Potable de Jujuy informó que debido a las condiciones climáticas adversas, se ha producido un retraso en la finalización de las obras de optimización de la red troncal en la zona de Los Molinos.

Estas tarea permitirán mejorar significativamente la calidad de conducción y la presión del suministro en todo el sector afectando el servicios en los barrios Los Perales, Chijra, Campo Verde, Bajo La Viña, Alto La Viña, Higuerillas, Barrio Marcelino Vargas, AMPUAP 5 y Las Moras.

El personal técnico se encuentra actualmente ejecutando la etapa final de las maniobras programadas. Para mitigar la falta de suministro durante estas últimas horas, la empresa mantiene activo el operativo de asistencia mediante camiones cisterna en las zonas afectadas.

Se informó que el suministro de agua comenzará a normalizarse de manera paulatina a partir del mediodía de hoy.

Desde la empresa estatal recomendaron a los vecinos que una vez restablecido el servicio, dejen correr el agua durante unos instantes antes de su consumo si presentara alguna turbiedad momentánea debido al movimiento en las cañerías.