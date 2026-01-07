21°
7 de Enero,  Jujuy, Argentina
PESEBRES

El pesebre El Señor de la Cruz visitó El Tribuno de Jujuy

El tradicional pesebre perteneciente a San Francisco de Álava, hoy cuenta con más de 30 adoradores.

Miércoles, 07 de enero de 2026 00:00
ADORACIÓN | NIÑOS REALIZAN UNA COREOGRAFÍA PARA RENDIR HONOR AL NIÑO JESÚS.

En el Día de Reyes, los niños adoradores del pesebre El Señor de la Cruz, visitaron las instalaciones de nuestro matutino para rendir homenaje al Niño Jesús, transformado la tarde en una jornada cargada de emoción, fe y alegría.

La tarde estuvo colmada de risas, cantos de devoción propias de estas fechas tan significativas para la tradición cristiana. Niños y niñas de distintas edades participaron con entusiasmo, ofreciendo danzas y adoraciones en honor al Niño Dios, en un clima de profundo respeto.

PESEBRE | SEÑOR DE LA CRUZ, JUNTO A LA IMAGEN DEL NIÑO JESÚS.

Las coreografías, preparadas especialmente para la ocasión, reflejaron el compromiso y la dedicación que tienen los más pequeños que, a través del baile y la música, transmitieron un mensaje de esperanza, amor y unidad. La actividad no solo conmovió a quienes formaron parte del encuentro, sino también a vecinos y familias quienes se acercaron para acompañar y compartir este momento especial

BAILE DE LAS CINTAS O TRENZADO

La visita de los niños adoradores reafirma el gran valor presente en el esfuerzo de mantener viva una de las tradiciones religiosas y culturales más importantes de a provincia. Esta como otras actividades fortalecen los lazos comunitarios y transmitiendo, de generación en generación, el significado del Día de Reyes y la adoración al Niño Jesús.

 

