Detenido luego de robar un auto a mano armada

Un hombre fue víctima de un violento robo en La Matanza, cuando fue abordado por un grupo de delincuentes que lo amenazó a punta de pistola para que descendiera del vehículo. Tiempo después, lograron dar con uno de los sospechosos.

El hecho tuvo lugar pasadas las 19 horas del lunes en las calles de Isidro Casanova cuando la víctima, un hombre de 60 años, se encontraba dentro de su vehículo Kía Río color blanco. El auto permaneció un tiempo estacionado cuando una Chevrolet Tracker se le puso a la par. De la camioneta, descendieron tres delincuentes y lo amenazaron a punta de pistola. Sin oponer resistencia, la víctima descendió y los ladrones lo arrojaron al suelo.

Así, los ladrones se subieron a vehículo Kía Río y se dieron a la fuga. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido y pusieron en marcha un operativo para dar con el paradero de los ladrones.

Así, mediante el registro de las cámaras de seguridad, los agentes detuvieron a un sospechoso y lo trasladaron a la dependencia policial.