Arrancó la temporada 2025-2026 de mango jujeño

Con la llegada del verano, Jujuy vuelve a poner en marcha una de sus producciones frutícolas más valoradas: el mango. La temporada 2025-2026 comenzó con muy buena calidad y una comercialización sostenida, aunque con menor volumen debido a factores climáticos que afectaron la floración. Aun así, productores y comercializadores son optimistas y proyectan un buen desempeño del cultivo durante los próximos meses, con variedades que se irán sucediendo hasta marzo.

"Ya estamos en temporada y estamos teniendo muy buena calidad", afirmó José Luis Checa, presidente de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Jujuy. Según explicó, este año la producción registrará una merma estimada del 20 al 25%, principalmente por fríos tardíos y lluvias tempranas que se dieron en etapas clave del cultivo. "Esos eventos hicieron perder parte de la floración y eso impacta directamente en el volumen", detalló.

Pese a ese escenario, el mango jujeño mantiene su principal fortaleza: la calidad. "Tenemos una hermosa calidad, como todos los años, solo que con un poco menos de cantidad", remarcó Checa. Esa condición permitió que la fruta tenga muy buena aceptación en los mercados, tanto en el norte del país como en los grandes centros urbanos. Actualmente, los mangos producidos en Jujuy se comercializan en distintas provincias, con envíos a Buenos Aires, Rosario y Córdoba, entre otros destinos.

VARIEDAD TOMMY ATKINS | DE LAS MÁS DIFUNDIDAS EN EL MERCADO NACIONAL.

La temporada comenzó con la cosecha de la variedad Tommy Atkins, una de las más difundidas en el mercado nacional. "Es un mango típico, amarillo con rojo, muy bonito a la vista, de buen sabor y tamaño mediano", explicó el referente del sector. Esta variedad se cosecha principalmente entre diciembre y enero y suele marcar el inicio del ciclo comercial.

A partir de enero y febrero se suma la variedad Osteen, que se caracteriza por un fruto más grande y de coloración verde violácea. "Es menos colorido, pero muy sabroso; para muchos incluso más rico que el Tommy", señaló Checa. Hacia el final de la temporada, en febrero y marzo, llegan las variedades Kent y Keitt, consideradas tardías, lo que permite extender la oferta jujeña de mango durante varios meses.

"Arrancamos en diciembre y seguimos hasta marzo, con distintas variedades que van entrando al mercado", afirmó.

Aunque no existe un registro preciso de la superficie implantada, desde el sector aseguran que el mango viene creciendo de manera sostenida en la provincia. "Es un cultivo que está funcionando y al que se le viene apostando fuerte", sostuvo Checa, y destacó el acompañamiento del Inta Jujuy en la planificación y mejora productiva.

Ese impulso técnico permitió avanzar en un plan estratégico para aumentar la superficie y, sobre todo, mejorar la calidad. Las variedades que hoy se producen en Jujuy responden a estándares internacionales y son las mismas que se cultivan en países líderes como Perú, México y Brasil. "Son variedades modernas, con más pulpa, menos fibra y carozo chico. Ya no son esos mangos fibrosos de años atrás", explicó.

En ese sentido, Checa reconoció que los mangos tradicionales de la zona siguen siendo apreciados a nivel local, pero que las nuevas variedades permiten acceder a mercados más exigentes, donde se prioriza la presentación y la calidad del fruto.

“HERMOSA CALIDAD”, DESTACARON

El destino de la producción

La producción jujeña de mango se destina principalmente al mercado interno. Si bien llega a gran parte del país, aún enfrenta limitaciones para ingresar a algunas regiones del sur, especialmente desde Mendoza hacia abajo, debido a barreras sanitarias vinculadas a la mosca de la fruta. "Todavía no podemos entrar, pero estamos trabajando en eso y ojalá el año que viene podamos abrir esa plaza", adelantó José Luis Checa.

A diferencia de otros cultivos, el mango ofrece una mayor estabilidad productiva. "Es una planta bastante noble. No es como la palta, que un año te da y otro no. El mango es más parejo", comparó el dirigente. Además, muchos productores ven en las frutas tropicales -como mango, maracuyá o pitahaya- una alternativa más previsible frente a cultivos tradicionales con precios muy volátiles.

El crecimiento del mango como producción comercial en Jujuy también implicó un cambio profundo en el tipo de plantaciones. Según explican desde el sector, las variedades locales quedaron prácticamente relegadas al ámbito doméstico o a fincas antiguas. "Hoy, para una plantación comercial, se buscan variedades injertadas", explican los productores. El sistema consiste en utilizar un pie con buenas condiciones de vigor y sanidad, sobre el cual se injertan variedades seleccionadas por su tamaño, sabor y calidad comercial, las mismas que dominan los mercados internacionales.

Un sistema de cultivo que prioriza la calidad

Este esquema productivo requiere paciencia y planificación. Un monte de mango comienza a producir recién entre los cuatro y cinco años, por lo que se trata de una inversión pensada a largo plazo. Además, el cultivo exige condiciones ambientales muy específicas ya que debe implantarse en zonas protegidas de heladas, principalmente en áreas de yungas. "Si no es un lugar bien resguardado, podés tener los árboles, pero nunca llegar a cosechar mango", dijo José Luis Checa.

A diferencia de otros sistemas intensivos, el mango jujeño se trabaja de manera mayormente artesanal, la cosecha y el manejo son manuales, lo que genera un impacto positivo en el empleo. "Es un cultivo que sale en una época en la que no hay mucho trabajo en la zona, entonces permite mantener mano de obra en el mismo establecimiento, después de terminar con las hortalizas", explicó. El riego, en cambio, sí es tecnificado, se utiliza riego por goteo, lo que implica una inversión inicial importante.

El cuidado poscosecha también es clave para posicionar el producto. Cada mango es lavado, cepillado y acondicionado, con el objetivo de ofrecer un producto premium, diferenciado por su calidad. Sin embargo, pese a esos avances, la exportación aún es una meta incipiente. "Se hicieron algunas pruebas, hay posibilidades, pero todavía estamos en pañales. Para exportar se necesitan volúmenes grandes y hoy no los tenemos", reconoció finalmente Checa.