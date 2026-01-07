Adiunju definió resoluciones en su asamblea extraordinaria

En el cierre del año, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) llevó adelante una Asamblea Extraordinaria el pasado 30 de diciembre de 2025, instancia en la que se debatieron y aprobaron una serie de resoluciones de fuerte impacto para la vida institucional del gremio y para el posicionamiento político-sindical de la organización de cara al inicio de 2026.

La asamblea, que contó con la participación de afiliados de las distintas unidades académicas de la Unju y de la Escuela de Minas, se desarrolló en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la organización interna, garantizar mayor participación democrática y reafirmar la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que atraviesan situaciones de conflicto laboral en la provincia.

Uno de los primeros puntos aprobados fue la convocatoria a elecciones del Cuerpo de Delegados por Unidad Académica y de la Escuela de Minas, una definición central para la vida orgánica del sindicato. Desde Adiunju remarcaron que el Cuerpo de Delegados constituye una herramienta fundamental para canalizar las demandas, inquietudes y propuestas de la docencia universitaria, fortaleciendo la representación gremial en cada espacio de trabajo. En ese sentido, la elección de nuevos delegados permitirá renovar y consolidar la estructura de participación de base, garantizando una mayor presencia del gremio en el cotidiano universitario.

Otro de los ejes destacados de la asamblea fue la definición de avanzar en la realización de asambleas con modalidad híbrida, combinando la participación presencial y virtual. Esta modalidad se implementará a partir de un protocolo específico que será debatido y aprobado en una próxima asamblea. La medida busca ampliar la participación de los afiliados, teniendo en cuenta las particularidades geográficas, laborales y personales de la docencia universitaria.

En materia administrativa y de transparencia, la asamblea resolvió presentar, en la continuidad del encuentro y dentro del informe de la Comisión Directiva, un detalle del estado de cuentas del gremio correspondiente al mes de diciembre de 2025. Esta decisión apunta a garantizar el acceso a la información económica del sindicato y a fortalecer la confianza de las y los afiliados en la gestión de los recursos, reafirmando el compromiso de Adiunju con una administración clara y responsable.

Uno de los momentos de mayor contenido político y social de la asamblea fue la resolución de manifestar el apoyo del gremio a los trabajadores de la empresa Ledesma que se encuentran en lucha contra los despidos, una situación que genera profunda preocupación en la provincia de Jujuy. En ese marco, Adiunju no solo expresó su solidaridad, sino que también resolvió realizar un aporte gremial al fondo de lucha, entendiendo que la defensa de los puestos de trabajo y de los derechos laborales trasciende los límites sectoriales y forma parte de una causa común del movimiento obrero.

Finalmente, la Asamblea Extraordinaria resolvió pasar a un cuarto intermedio, fijando su continuidad para el 12 de enero a las 18, oportunidad en la que se retomará el tratamiento de los temas pendientes y se avanzará en la consolidación de las decisiones adoptadas.

