Folcloristas en la casa de Vilca

Mañana en Humahuaca se realizará un nuevo encuentro del Árbol de la amistad, en la casa del recordado folclorista fallecido Ricardo Vilca, celebrando con los amigos y cantando y bailando cada interpretación de los músicos invitados.

Después del Día de Reyes Magos cantantes, instrumentistas y compositores se congregan en la cuna de folcloristas para recordarlo, primeramente en el cementerio del pueblo desde las 11 (donde descansan sus restos junto a los de su señora "Mecha" González).

Allí sus familiares y amistades recordarán al compositor interpretando sus obras: "Guanuqueando", "Quebrada de sol y luna", "Llamita", "El afilador", "El último tren", "El avioncito", "Chaupi Rodeo" y otros, y relatando vivencias y anécdotas compartidas en el pueblo.

Posteriormente después del mediodía se dirigirán hacia la casa donde vivió (Santa Fe 230, donde en noviembre se habilitó un museo que exhibe fotografías, sus instrumentos y objetos personales), para la chayada del Arbol de la amistad (un peral donde comenzó esta costumbre que año tras año fue creciendo en convocatoria).

Sus hijos Dante, Juana Luz y Violeta servirán a todos los presentes un almuerzo comunitario, a la vez en el escenario los músicos comenzarán a ofrecer sus repertorios integrados con alguna obra del homenajeado. Participarán folcloristas del pueblo, de la provincia y de otras partes del país.

Al atardecer se presentará la Orquesta del Arbol de la amistad, y la celebración se extenderá hasta el anochecer fortaleciéndose la amistad.