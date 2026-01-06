20°
SAN MARTÍN

Delincuentes asesinaron a balazos a un policía

Además hirieron a otro agente tras un feroz enfrentamiento.

Martes, 06 de enero de 2026 00:00
HOSPITAL | EL POLICÍA FUE TRASLADADO AL NOSOCOMIO LOCAL, PERO LLEGÓ SIN VIDA.

Un policía bonaerense fue asesinado en medio de un brutal enfrentamiento con delincuentes en el municipio de San Martín. Además, hay otro efectivo internado con graves heridas.

El violento episodio ocurrió ayer por la madrugada en medio de un allanamiento por narcotráfico que llevó adelante la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (Utoi), dentro del asentamiento 18.

Todo comenzó tras la llegada de patrulleros a la zona. En ese contexto, se produjo un brutal enfrentamiento cuando los delincuentes comenzaron a disparar contra los efectivos.

La policía respondió y se produjo un feroz tiroteo en la zona. Fue entonces cuando el agente identificado como Santiago Oleksiuk, de 27 años, recibió tiros en el cuerpo y cabeza.

 

