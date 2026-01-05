Vienen de vista desde el lejano Oriente

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy impulsó una nueva visita de los Reyes Magos, quienes visitaron los distintos pesebres de la ciudad ramaleña, llevando sus ofrendas y compartiendo un momento lleno de emoción y tradición.

Durante todo el recorrido los magos del Oriente, saludaron a los vecinos, cautivaron a los más pequeños y se tomaron fotos con los niños y las familias que vivieron esta jornada con mucha ilusión y alegría.

"Una tarde mágica que reafirma nuestras costumbres y mantiene viva la esperanza en cada rincón de la ciudad", expresaron desde la redes sociales del Ejecutivo municipal.

En Palpalá

Por otra parte, en Palpalá, los Bomberos Voluntarios realizan una especial colecta para Reyes Magos. En el cuartel, ubicado en calle Río Tunuyán esquina Río Paraná del barrio San Ignacio de Loyola, recepciona donaciones para alegrar a niños de la ciudad siderúrgica. Esperan poder completar 5 mil bolsitas de caramelos y juguetes.

Las donaciones pueden acercarse al predio o contactándolos para coordinar la entrega al Cuartel de Bomberos de Palpalá: 4271721 o con el jefe de Cuerpo Activo, Darío Flores: 388 439-1428.