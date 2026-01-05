Una camioneta y un automóvil protagonizaron siniestro vial

Un automóvil y una camioneta protagonizaron un siniestro vial, en la ciudad de Perico.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 8 sobre un tramo de la ruta nacional N°47, a la altura de la Escuela Agrotécnica N°7 "Ricardo Hueda", en la mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias, y por razones que se buscan establecer, que se produjo la colisión entre una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Renault Megan que circulaban en sentido contrario.

Producto del choque, el conductor del rodado de menor porte perdió el control y salió de la ruta, quedando sobre la banquina.

De manera inmediata un llamado telefónico alertó a las autoridades y una comisión de efectivos policiales se constituyó en el lugar, donde se entrevistaron con los protagonistas.

Además, personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió a los conductores a un test de alcoholemia, cuyo resultado no trascendió hasta el momento.

En tanto, personal del Same se trasladó al lugar y asistió de manera preventiva a los conductores, únicos ocupantes de los vehículos, quienes no registraron heridas de consideración.

Personal del departamento de Criminalística realizó las pericias de rigor para establecer las causales del siniestro vial y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Unidad Regional 6.