Premier: Enzo Fernández amargó al City

Chelsea rescató ayer un empate agónico por 1-1 en condición de visitante frente a Manchester City en un partido correspondiente a la vigésima fecha de la Premier League. El gol del conjunto londinense, que recientemente se quedó sin su entrenador Enzo Maresca y el inglés Calum McFarlane fue su reemplazante interino, lo convirtió el argentino Enzo Fernández a los 49 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, el tanto del equipo de Pep Guardiola lo anotó el volante neerlandés Tijjani Reijnders, a los 42' de la etapa inicial.

Con este resultado, el cuadro de Londres quedó en la quinta posición con 31 puntos, a tres del Liverpool (4º). Ahora, deberá visitar al Fulham el próximo miércoles desde las 16:30 por la siguiente jornada del campeonato local.

En tanto, a Manchester City el empate lo alejó de la cima del certamen. Si bien continúa como escolta con 42 unidades, la diferencia respecto del líder Arsenal pasó a ser de seis porotos. En la próxima fecha se medirá ante el Brighton el miércoles en el mismo horario.

Los "ciudadanos" fueron superiores durante todo el encuentro, pero desperdiciaron varias oportunidades y lo lamentaron en el cierre.