Los niños reciben a los reyes

Los pesebres de Tilcara y de zonas aledañas, hoy desde las 15 serán visitados por los tres Reyes Magos llevando golosinas para todos los niños adoradores y un mensaje esperanzador de paz y amor en las vísperas de la celebración de su día.

El recorrido de Melchor, Gaspar y Baltazar se extenderá por todo el ejido urbano y por Juella, La banda, Cerro chico, la zona del Pucará y por donde se ubiquen loa pesebres de las familias o de las instituciones del pueblo.

Por iniciativa de la Municipalidad de Tilcara los Reyes Magos no sólo harán una visita a los niños adoradores, también mantendrá viva una costumbre religiosa que la comunidad manifiesta con emotividad. No sólo está profundamente arraigada en cada familia, sino que se transmite de generación y generación para esta época.

Hasta el anochecer recibirán la visita los pesebres Pastorcito de Belén (de Radio estación), Niño lucerito (barrio 5 de Octubre), Estrella del oriente (Pucará), Niño Manuelito (barrio Usina y San Francisco), Estrellita de Belén (Altos de Malka), Niño Jesús (Escalinata), San José (Las Viviendas), Niño salvador del mundo (Matadero), y otros.

También el Niñito Portal de Belén (Angosto Perchel), Estrella de Belén (Juella), Portal de Belén (La Banda), Campanita de Belén y Rayito de luz (Sumay Pacha), San José (La falda), Niño Manuelito (Villa Florida) y muchos más. Varios de los grupos pertenecen a familias, como Jerez, López, Gallardo, Farfán, a la Parroquia y a la capilla del barrio Pueblo Nuevo.

Mañana será una jornada muy especial en Tilcara, en el marco del Enero Tilcareño y celebrando el Día de Reyes Magos se producirá desde las 14 en la plaza "Coronel Manuel Alvarez Prado" el tradicional Encuentro de pesebres. Organizado por el municipio. en el los niños se mostrarán a través de sus adoraciones.

Con sus vestimentas, grupos musicales, bandas de sikuris y sus Niñitos Dios, cada uno de ellos se desplazará por Lavalle hasta la Marcelino Vargas, donde realizarán su presentación y posteriormente continuarán recorriendo las calles del pueblo despidiéndose de los vecinos.