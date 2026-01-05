Lautaro Martínez e Inter están imparables

Inter de Milán venció como local por 3-1 a Bologna en un partido correspondiente a la decimoctava fecha de la Serie A de Italia, jugado en el estadio "Giuseppe Meazza", y recuperó la cima del campeonato.

El delantero argentino Lautaro Martínez estampó su firma en el marcador a los 3 minutos del segundo tiempo, mientras que Piotr Zielinski, a los 39' de la etapa inicial, y Marcus Thuram, a los 29' del complemento, sentenciaron el triunfo.

En tanto, para la visita anotó Santiago Castro, delantero "albiceleste" surgido en Vélez, a los 38 minutos de la segunda parte.

Con este resultado, los dirigidos por Antonio Conte recuperaron el liderazgo del certamen italiano con 39 puntos y desplazaron a Milan a la segunda posición con 38 unidades y a Napoli a la tercera plaza con 37. El "Toro", que continúa atravesando un gran momento, se mantiene en lo más alto de la tabla de goleadores con 10 gritos.

Ahora, Inter visitará al Parma (15º) el próximo miércoles desde las 16.45 por la siguiente jornada de la Liga de Italia.

Por su parte, Bologna quedó en la séptima plaza con 26 puntos y deberá recibir a Atalanta (8°) el mismo día a partir de las 14:45.

Poco antes del cierre del primer parcial, los atacantes del conjunto local se asociaron para abrir el marcador. Thuram habilitó de taco a Lautaro Martínez, quien controló el balón, se sacó un rival de encima y asistió a Zielinski, que definió con un gran disparo de zurda.

Si bien el encuentro se fue al descanso con solo un tanto de diferencia en el resultado, el mismo no mostró la superioridad del Inter, que no pudo ampliar la ventaja por la buena actuación del arquero Federico Ravaglia.

Sin embargo, el equipo de Martínez se destapó en el complemento. El atacante surgido en Racing conectó de cabeza un centro desde la izquierda de Hakan Calhanoglu para poner el 2-0, mientras que Marcus Thuram empujó un envío desde el sector derecho de Federico Dimarco._

Con la superioridad y la tranquilidad en el resultado, el "Toro" dejó el terreno de juego del "Giuseppe Meazza" reemplazado por Pio Esposito, a los 31 minutos.

Por su parte, Santiago Castro descontó para Bologna a los 38' del complemento.

Mientras que Napoli venció como visitante por 2-0 a Lazio en el estadio Olímpico y continúa prendido en los puestos altos de la clasificación.

Los tantos fueron convertidos por Leonardo Spinazzola, a los 13 minutos, y Amir Rrahmani, a los 32', ambos en el primer tiempo.

Los visitantres lograron sentenciar el encuentro con dos goles en el primer tiempo en los pies de Spinazzola y Rrahmani. Primero, el defensor italiano apareció solo por el sector izquierdo, recibió un centro preciso de Matteo Politano y con un disparo de volea abrió el marcador.

Luego, el zaguero central nacido en Kosovo se impuso en lo alto y conectó de cabeza una nueva asistencia de Politano para definir la partida por 2-0.

En el resto de partidos de la jornada, Fiorentina venció 1-0 al Cremonese con gol agónico de Moise Kean a los 47 minutos del complemento.

Torino, en tanto, goleó como visitante por 3-0 a Hellas Verona con festejos del argentino Giovani Simeone, Casadei y Njie.