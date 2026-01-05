20°
Situación económica
transporte urbano
Servicio Penitenciario de Jujuy
SALTA
malbec
Ciclo lectivo 2026
Orquesta Juan José Funes
Mejores películas argentinas
Barrio Chijra
Encuentro de Pesebres
Servicio Penitenciario de Jujuy

Habrá un concurso para incorporar a 78 profesionales

Del 12 al16 de este mes se recibirá la documentación exigida.

Lunes, 05 de enero de 2026 00:00

El Servicio Penitenciario de Jujuy informó que incorporará 78 profesionales a través de un Concurso de Antecedentes y Oposición. La recepción de las carpetas se realizará del 12 al 16 de este mes, de 8 a 14, en el Departamento Personal, calle Monteagudo 2.000 del barrio Coronel Arias.

Los profesionales solicitados son 8 médicos, 2 contadores, 3 médicos psiquiatras, un ingeniero en Sistema, 2 odontólogos, 16 psicólogos, 5 abogados, 11 licenciados en Trabajo Social, un fisioterapeuta, 2 nutricionistas, 2 arquitectos, 17 enfermeros profesionales, un técnico en reparación de equipos informáticos, 2 técnicos en acompañamiento terapéutico, un bioquímico, 2 técnicos en programación de sistemas y 2 técnicos en laboratorio.

Los requisitos son: ser argentino, nativo o por opción; mayor de edad al momento de la inscripción, sin límite de edad; acta de nacimiento (actualizada) y DNI (último ejemplar original y una copia legible a color); certificado de residencia (original); constancia de Cuil/Cuit; dos fotos 4×4 (actualizadas); título habilitante legalizado por escribano público expedido por universidad pública privada, nacional o extranjera debidamente homologado; doctorados, maestrías, especializaciones (en copias certificadas por escribano público), cursos de posgrado, cursos de actualización, etc (copia simple); currículum vitae (con foto), detallando antecedentes académicos, laborales y profesionales, no se tendrán en consideración antecedentes que no puedan ser demostrados por el postulante; constancia de matriculación profesional provincial actualizada, expedida por el colegio o consejo profesional competente, cuando la profesión lo requiera; no registrar antecedentes judiciales ni policiales; planilla prontuarial; certificado del Registro Nacional de Reincidencia (RNR); declaración jurada, que se deberá imprimir por duplicado en hoja de papel y completar (puño y letra), con los datos solicitados, bajo constancia de firma, aclaración y fecha; carpeta transparente tamaño oficio, en el frente deberá consignar carátula detallando apellido, nombre y cobertura del cargo profesional por el que concursa; sobre tipo madera de tamaño acorde para el resguardo íntegro de la carpeta conformada.

Para el personal que cumple servicio como contratado, reemplazante u otra modalidad, deberá adjuntar además Informe del Departamento Personal del Servicio Penitenciario respecto de la situación de revista de los interesados e informe conceptual del jefe de donde presta servicio. Lo requerido es a efectos de cumplir con las condiciones de ingreso, conforme a normas en vigencia.

 

 

