Una mujer murió de un disparo y detuvieron a un policía

Una mujer de 39 años murió tras recibir un disparo en la calle 25 de Mayo al 400 en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, durante la madrugada de este domingo. Por el hecho, un efectivo policial fue detenido.

La víctima fue alcanzada por un proyectil mientras bajaba una persiana en su vivienda, después de que un grupo de cuidacoches se refugiara en su casa durante una pelea con personas que salían de un local nocturno.

La víctima fue trasladada al Hospital Central, donde ingresó sin signos vitales. El informe médico confirmó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.

Según informaron medios locales, la mujer tenía antecedentes penales, incluyendo robo simple en grado de tentativa, daño agravado, lesiones leves dolosas y hurto.

Según los reportes de la Unidad Investigativa (UID), la discusión que originó el conflicto surgió por el pago del estacionamiento. Durante el altercado, un vehículo blanco pasó frente a la casa y efectuó cinco disparos antes de darse a la fuga en dirección al Este.

La causa está siendo investigada por Gabriela Nisoria, de la Oficina Fiscal N°1, quien dispuso la intervención de la Policía Científica para analizar la zona y avanzar en la identificación de los responsables del ataque.

Como resultado de las investigaciones, un efectivo policial fue detenido y sindicado como el principal sospechoso del ataque.

Según trascendió, los avances surgieron a partir de las declaraciones de testigos presenciales del hecho, lo que motivó el pedido de aprehensión del funcionario público.