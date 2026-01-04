Camión transportaba más de 2,5 toneladas de marihuana

Un operativo de Gendarmería Nacional desplegado en el kilómetro 785 de la ruta nacional Nº14, en la provincia de Misiones, dejó al descubierto un cargamento de más de dos toneladas y media de marihuana oculto en cajones de madera de eucalipto y pino.

Según se estableció a través de un reporte oficial, el procedimiento tuvo lugar cuando efectivos de la Sección Reforzada "San José", perteneciente al Escuadrón 8 "Alto Uruguay" de la Gendarmería Nacional, detectaron irregularidades en un camión de cargas generales que se dirigía desde la localidad de 9 de Julio, en Misiones, hacia San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

Dos hombres de nacionalidad argentina se encontraban a bordo del vehículo, cuyo semirremolque transportaba supuestamente madera aserrada.

Los gendarmes utilizaron un escáner móvil de la fuerza nacional para inspeccionar el camión, lo que generó imágenes que evidenciaron anomalías compatibles con la presencia de una gran cantidad de paquetes ocultos.

Además, el perro detector de narcóticos "León" marcó positivamente el rodado, lo que reforzó las sospechas de los funcionarios sobre la existencia de sustancias ilícitas en la carga.

Frente a estos indicios, el camión fue trasladado a las instalaciones de la unidad para un control exhaustivo, con intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Posadas.

En el lugar, el personal de Gendarmería Nacional localizó seis cajones de madera aserrada de grandes dimensiones, fabricados a presión para encastrar entre los fardos de machimbres.

Al abrir estos compartimientos, los uniformados hallaron 2 mil 836 paquetes rectangulares y amorfos.

Las pruebas de campo narcotest confirmaron que la sustancia correspondía a marihuana, con un peso total de 2 mil 687 kilos y 46 gramos.

Este hallazgo se llevó a cabo con la asistencia del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Frontera.

El decomiso, que se hizo el 17 de diciembre, pero se difundió este domingo, incluyó el estupefaciente, el camión, el acoplado y tres teléfonos celulares, en una operación que se desarrolló en cumplimiento de la ley 23.737. Los dos ocupantes del vehículo quedaron detenidos y puestos a disposición de la Justicia, precisaron las fuentes.