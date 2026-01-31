El detalle que unió a Dua Lipa y Emilia Mernes en plena promoción de un nuevo tema

Días atrás, Emilia Mernes estrenó junto a Ludmilla y Latto su nueva canción “Bota”. El tema en portugués y español tuvo una fuerte promoción a través de redes sociales y la cantante argentina se mostró vistiendo un ostentoso par de botas.

Se trata de una pieza del famoso diseñador Christian Louboutin que se presenta con un zapato estilo stiletto y una bota cubierta de piel marrón. Con este calzado, la artista argentina deslumbró en redes bailando haciendo juego con una bikini.

En las últimas horas, sorprendió ver que Dua Lipa también se subió a la moda y vistió las mismas Louboutin en una salida con su novio en un restaurante parisino.

Si bien Emilia las usó en pleno verano y con un outfit acorde al clima, la británica las mostró durante la temporada de invierno europeo y muchos internautas interpretaron esto como un guiño al tema de Emilia.

Lo cierto es que la cantante de “Levitating” no solo subió fotos con las botas de diseño a su cuenta de Instagram sino que también fue captada por los paparazzis.