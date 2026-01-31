Mañana se actualizará el precio de los combustibles

A partir de mañana entrará en vigencia una nueva actualización parcial de los impuestos internos a los combustibles, una medida que tendrá un impacto acotado en los precios al público, especialmente en las naftas. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, Hugo Moisés, quien aseguró que el incremento será leve y que, en algunos casos, podría incluso no trasladarse al surtidor.

Según explicó el referente del sector, el mercado de los combustibles atraviesa un período de relativa estabilidad. "Venimos muy bien, con bastante estabilidad, dado que hace alrededor de 30 días que no tenemos grandes variaciones, salvo por esta actualización de impuestos. De hecho, el precio bajó un poco inclusive y se estancó", señaló.

Moisés atribuyó este comportamiento, en parte, al contexto cambiario. "El dólar está medio planchado, lo que permite tener un precio de combustible bastante estable. Por ahí sube dos pesos un día, pero baja tres otros días", describió, marcando que esa calma en el tipo de cambio se traduce directamente en previsibilidad para el sector.

En cuanto al impacto concreto de la actualización impositiva, precisó que el mayor ajuste se verá en el gasoil. "En el gasoil sí veo una diferencia de precio que ronda entre los $15 y $20", indicó. En cambio, en el caso de la nafta súper, sostuvo que en varias petroleras podría no haber modificaciones. "A mí ya me pasaron listas con actualización de impuestos y por lo menos en mi petrolera no hubo aumento en la nafta súper. Si llega a haber algún ajuste, no creo que sea más de un 1% o 1,5%, algo prácticamente imperceptible para el consumidor", aclaró.

No obstante, remarcó que el comportamiento final de los precios dependerá, como ocurre habitualmente, de lo que defina YPF. "La que manda con los precios es YPF. Hasta que YPF no aumente, no sabemos a ciencia cierta cuánto puede llegar a subir en el resto de las petroleras", advirtió.

Baja demanda

PRECIOS HASTA HOY

Respecto al consumo, Moisés reconoció una merma en las ventas minoristas, aunque aclaró que no necesariamente implica una caída general en el uso de combustibles. "Hay una baja en las bocas de expendio, en el minorista, pero eso tiene mucho que ver con la apertura del negocio mayorista. Muchos transportistas hoy compran directamente en el canal mayorista, y esa migración no la vemos reflejada en los números que declaramos", explicó.

A esta situación se suma el factor estacional. "Enero siempre baja para nosotros porque la gente está de vacaciones. No hay clases, no se llevan los chicos al colegio y eso impacta en el consumo. Enero y febrero son meses más estancados, y recién en marzo la demanda vuelve a dispararse cuando retoman las actividades", detalló.

Cambios en el consumo

En paralelo, el titular de la Cámara confirmó un cambio en los hábitos de los consumidores, especialmente en lo que respecta a las naftas. "Se está viendo una migración de la nafta premium a la súper, pese a los descuentos y beneficios que ofrecen las petroleras. En cambio, en el gasoil es muy difícil que se dé ese cambio", sostuvo, aunque aclaró que aún se requiere un análisis más fino para dimensionar la magnitud real de ese fenómeno.

Finalmente, Moisés describió el presente del sector como un momento de cautela y readecuación. "Es un sector que hoy tiene que cuidar mucho sus costos. Los costos operativos son altos y todos estamos reacomodando nuestras estructuras", afirmó. Sin embargo, llevó tranquilidad al descartar un escenario crítico: "No vislumbro grandes riesgos de cierre de estaciones ni de pérdida de fuentes de trabajo. No conozco ninguna estación que hoy esté en riesgo", aseguró.

En ese sentido, señaló que la expectativa está puesta en una mejora de la demanda vinculada a la recuperación de la economía. "Parte es estacionalidad y parte tiene que ver con la recuperación del país. Ojalá eso se empiece a ver, porque es lo que esperamos todos", concluyó.

Nueva postergación de Nación

El Gobierno nacional volvió a postergar una parte de los aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono previstos en la Ley 23.966, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir del Decreto 74/2026 publicado ayer en el Boletín Oficial. La norma modifica el Decreto 617/2025 y sus cambios posteriores, que habían fijado para el 1° de febrero de 2026 la entrada en vigencia de los incrementos remanentes de esos tributos derivados de las actualizaciones de 2024 y de los tres primeros trimestres de 2025 para naftas y gasoil.

Con el nuevo decreto, el Poder Ejecutivo dispone que esos aumentos se apliquen de manera parcial y escalonada, con el objetivo de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” en lo referido a nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil. Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 28 de febrero de 2026, la norma fija un incremento del monto fijo actualizado del impuesto a los combustibles líquidos de $16,773 por litro para las distintas naftas y de $14,372 para el gasoil, al tiempo que eleva el tributo al dióxido de carbono en $1,027 para las naftas y $1,638 para el gasoil.

En el caso del tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en la Patagonia, Malargüe y Patagones, se determina además un aumento específico de $7,782 en el monto fijo actualizado del gravamen en el Art. 7 inciso d) de la Ley 23.966. El decreto también reemplaza en el Art. 1 del Decreto 617/2025 la fecha de entrada en vigencia plena de los incrementos, que pasa del 1° de febrero al 1° de marzo de 2026, extendiendo así un mes más el cronograma de aplicación de los aumentos pendientes. La medida, firmada por el Presidente; el Jefe de Gabinete, y el ministro de Economía regirá desde el 1° de febrero, inclusive.