Independiente recibe a Vélez hoy en Avellaneda

Independiente recibirá a Vélez, por la tercera fecha del Torneo Apertura, en busca de su primer triunfo luego de que se le escapara la victoria en sus presentaciones previas.

El partido, correspondiente a la Zona A, se llevará a cabo a partir de las 19.45 en el estadio "Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini", contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Germán Delfino, tendrá la transmisión de la señal TNT Sports Premium.

Independiente, que es dirigido por Gustavo Quinteros, tuvo un irregular comienzo en este Torneo Apertura, ya que empató en sus primeras dos presentaciones en partidos que tenía bien encaminados.

Primero ante Estudiantes de La Plata, al que pasó por arriba en el primer tiempo aunque el "pincha" lo terminó igualando en el inicio del complemento. Después frente a Newell´s, que se lo empató de manera agónica.

Vélez, por su parte, fue uno de los mejores equipos en el arranque de este Torneo Apertura, donde primero venció como visitante a Instituto de Córdoba, para luego superar como local a Talleres de Córdoba.

En este último encuentro se dio una tensa situación antes del arranque, cuando Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez, directores técnico de Vélez y de Talleres respectivamente, no se saludaron, dejando en claro la mala relación que tienen pese a haber compartido muchos años en Boca.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Leonardo Godoy; Ignacio Malcorra, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Walter Mazzantti. DT: Gustavo Quinteros.

Vélez: Álvaro Montero; Elías Gómez, Aaron Quirós, Lisandro Magallán, Jano Gordon; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.