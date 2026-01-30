Abel Pintos, El Chaqueño y los Kjarkas ya se preparan

El Club Estudiantes Humahuaca será epicentro del jolgorio con el desentierro de la comparsa y posterior Los Kjarkas, Chaqueño Palavecino y cerrará Abel Pintos en lo que será una de las fiestas culturales más importantes del norte argentino. Venta de entradas en la plataforma Linkearte.

Humahuaca se prepara para vivir uno de los acontecimientos culturales y musicales más relevantes del verano en el norte argentino: el Carnaval de Los Picaflores 2026, una celebración que une tradición ancestral, identidad cultural y espectáculos de primer nivel en pleno corazón de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La fiesta comenzará el sábado 14 de febrero con el tradicional Desentierro del Carnaval, uno de los rituales más esperados y emblemáticos de Jujuy, que marcará el inicio formal de los festejos y convocará a comparsas, familias y visitantes en una experiencia cargada de mística, color y alegría popular en el mojón de la comparsa.

A partir de allí, el histórico Club Estudiantes de Humahuaca se convertirá en el epicentro de una programación artística de alto nivel, con figuras consagradas de la música nacional e internacional que acompañarán el espíritu ancestral del carnaval jujeño, reafirmando que su esencia más auténtica se vive únicamente en la Quebrada.

Entradas en www.linke-arte.com, Annuar Shopping S.S. de Jujuy y en Humahuaca, en calle Corrientes esq Córdoba.

14 de febrero: Los Bybys, Damas Gratis, Bandi2, La 7ma, las 4 cuerdas, Djs invitados y artistas locales.

15 de febrero: Los Kjarkas, las 4 cuerdas, Djs invitados y artistas locales.

16 de febrero: El Chaqueño Palavecino, estará acompañado por Las 4 cuerdas, Cristian Revelación, Djs invitados y más artistas.

Martes 17 de febrero: Abel Pintos cerrará el Carnaval con Grande con un espectáculo especial.

Entradas en www.linke-arte.com, Annuar Shopping S.S. de Jujuy y en Humahuaca, en calle Corrientes esq Córdoba.