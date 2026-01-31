Por primera vez desde 2002, aumentó 0,5 puntos la mortalidad infantil en la Argentina

La Argentina experimentó una suba de 0,5 puntos de la tasa de mortalidad infantil, por primera vez desde 2002, al tiempo que las provincias más afectadas fueron Corrientes, Chaco y La Rioja.

Conforme al informe de Estadísticas Viales difundido por el Ministerio de Salud, al que accedió el medio Chequeado, el índice pasó de 8 a 8,5 cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, año en el que se registraron 3.513 fallecimientos de bebés menores de 12 meses.

Corrientes es el distrito que posee la tasa más elevada con 14 decesos confirmados, mientras que en Chaco hubo 11,8 y en La Rioja, 11,7. En tanto, Formosa y Santiago del Estero se reportaron un total de 10,7 muertes infantiles.

La Ciudad de Buenos Aires tiene el número más bajo, con 4,9 óbitos por cada 1.000 nacidos vivos, a la vez que el territorio bonaerense reflejó 1.236 fallecimientos, seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231).

Los únicos años de incremento habían sido de 2001 a 2002, de 2006 a 2007, de 2021 a 2022 y de 2023 a 2024.

Además, esta tasa evidenciaba una tendencia de descenso desde el 2000, cuando el monton era de 16,6.

Qué es la tasa de mortalidad infantil

Se trata de la relación entre el número de niños que mueren antes de cumplir los doce meses de vida por cada 1.000 nacimientos en un año y en un área geográfica.