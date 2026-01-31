Culminó el programa Jugando en Vacaciones

En un clima de pura celebración, el Estadio Olímpico Municipal fue el escenario del cierre de la edición 2026 de "Jugando en Vacaciones". El evento final, que reunió a cientos de familias, marcó la culminación de un mes de actividades destinadas a promover el bienestar y la recreación de las infancias locales durante el receso estival.

La jornada de clausura contó con una variada agenda que incluyó el show de la payasita Chisponita, exhibiciones de canes, música en vivo y danzas. Como broche de oro, se realizó una entrega masiva de golosinas para los pequeños, quienes estuvieron acompañados en todo momento por sus familias, un factor que la organización destacó como "el pilar fundamental" del éxito obtenido este año.

A diferencia de ediciones anteriores, este 2026 se implementó un formato desdoblado (mañana y tarde) en diferentes polideportivos. Esta estrategia permitió ampliar la cobertura territorial, logrando que el programa recorriera estratégicamente los barrios: Santa Bárbara, General Savio, Canal de Beagle y Carolina.

EL SHOW | DE LA PAYASITA CHISPONITA

"Tuvimos la posibilidad de que varios barrios participen de forma activa. Es otro año exitoso para los chicos", afirmó el instructor a cargo, Oscar Vilca, quien además agradeció el compromiso de los padres por el acompañamiento constante en cada instancia.

Actividades saludables

Durante las cuatro semanas de duración, los participantes accedieron a una oferta integral que combinó el uso del Balneario Municipal "23 de Agosto" con talleres saludables, proyecciones de cine, bailes y competencias deportivas.

Desde la gestión municipal señalaron que estas acciones forman parte de una política pública sostenida para fortalecer el desarrollo infantil a través del deporte y el esparcimiento. Con el fin de esta edición, Palpalá reafirma su compromiso con la integración comunitaria, dejando un saldo de sonrisas y experiencias compartidas.

Colonia inclusiva

TAMBIÉN HUBO | EXHIBICIONES DE CANES.

Por otra parte, la Municipalidad de Palpalá informó que el jueves pasado comenzó Colonia Vacacional Inclusiva. Esta se realiza en el CIC N°2 del barrio Canal de Beagle, ubicado en calle Cabo Quispe esquina Chacho Peñaloza.

Las actividades se desarrollarán hasta el 13 de febrero, en el horario de 8.30 a 12. Para mayor información, pueden comunicarse al número telefónico 3886018284.

Centro Profesional N° 1

El Centro de Formación Profesional N° 1 de Palpalá abrirá sus inscripciones el 9 de febrero, con cupos limitados. La oferta formativa consta de Marroquinería, Panadería, Confeccionista a Medida, Carpintería, Artesanía Regional, Peluquería y Maquillaje, Pastelería y Operador/a en Informática.

Los interesados deben dirigirse personalmente a la Institución.