Continua la alerta amarilla y se extiende hasta el fin de semana

Con un cielo mayormente nublado en estos momentos se registra 18°C en la ciudad. La alerta amarilla se extendió hasta el sábado según los datos meteorológicos del tiempo y se esperan lluvias en toda la provincia, con vientos que podrían llegar hasta 10km/h.

Según datos de SMN (Servicio Meteorológico Nacional), este viernes comenzó con una mínima de 17°c y se espera una máxima de 25°C. Es el momento de sacar los paraguas antes de salir de casa ya que se esperan lluvias débiles en las próximas horas.

Con probabilidad de lluvias para el transcurso del día con un 40% y para la noche se intensifica a un 70% y se pronostica tormentas eléctricas. La humedad se mantiene estable con el 80 %.