Con el “cuento del tío” robaron su jubilación

Una jubilada fue engañada con el "cuento del tío" por dos sujetos que le robaron la suma de 569 mil pesos y el teléfono celular para luego darse a la fuga en el centro de la capital jujeña.

La víctima fue interceptada minutos después de salir de una sucursal bancaria en la que había cobrado su haber.

El ilícito sucedió días pasados por la mañana, en momentos que la damnificada se dirigió a una entidad financiera ubicada en la calle Güemes al 1200, entre Patricias Argentinas y Ramírez de Velazco, para cobrar la totalidad de jubilación.

En esas circunstancias, la denunciante se retiraba de la sucursal con el dinero y fue abordada por dos sospechosos. Los mismos, mediante engaños, llevaron a la mujer hasta un punto cercano en la calle Alvear al 1200, a unas dos cuadras de distancia del banco.

Fue entonces que alejados del movimiento de la entidad mencionada, los sujetos convencieron a la mujer de que les entregara la totalidad de su jubilación, aproximadamente 569 mil pesos.

El monto fue colocado dentro de una bolsa de color negro, bajo la excusa de devolverle una suma superior.

Sin embargo, al notar que la víctima cayó en la trampa, los inculpados también le pidieron el teléfono celular, el cual se los dio y lo guardaron junto al dinero. Tras esto, los sospechosos luego de una falsa promesa, se retiraron del lugar.

Pasaron los minutos y la mujer se percató que había sido víctima de una estafa, por lo que se dirigió de inmediato a la Seccional 1° en donde denunció lo ocurrido.

De inmediato los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien como primera solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo y que las actuaciones complementarias se giren a los efectivos de la Brigada de Investigaciones.