Oriana Sabatini, en la recta final de su embarazo: “Quiero tener parto natural"

La modelo Oriana Sabatini se sinceró sobre cómo viene transitando la recta final de su embarazo y confirmó que, pese a las especulaciones, el lugar de nacimiento de su hija con Paulo Dybala será en Italia.

Oriana reconoció en Resumido (Luzu) que vive un embarazo “muy sintomático”, sufriendo de náuseas y mareos hasta el día de la fecha, que la obligaron a mantener un reposo constante.

En una charla sincera, la actriz reveló que su hija nacerá en Italia, donde reside con el futbolista, porque “quiere tener parto natural”. “Y segundo, porque quiero que esté el padre. En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como ‘lo tengo que tener acá’”, sostuvo.

Oriana destacó la importancia de sentirse acompañada por su pareja, aunque lamentó que el parto no pueda ser en Argentina: “Me costó mucho amigarme con esa idea, porque una se pone a planear el parto y a soñarlo, pensar en lo que desea para ese día... y es difícil. Es difícil sentirte cómoda o acostumbrarte a la idea de que va a haber gente que no habla tu idioma, que voy a estar pujando y traduciendo en mi cerebro lo que me estén diciendo".