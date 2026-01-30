24°
30 de Enero,  Jujuy, Argentina
Producción
Yuto
Humahuaca
Virgen de la Candelaria
Asentamiento Néstor Kirchner
Por los clubes
Homicidio de Jeremías Monzón
Fundación El Libro
Partido Justicialista
Producción
Yuto
Humahuaca
Virgen de la Candelaria
Asentamiento Néstor Kirchner
Por los clubes
Homicidio de Jeremías Monzón
Fundación El Libro
Partido Justicialista

Barrio San Francisco de Álava

Sospechoso amenazaba con un arma blanca a los vecinos

Sobre el protagonista pesaba una condena de ejecución condicional.

Viernes, 30 de enero de 2026 00:00
INMEDIACIONES | CALLE PIRQUITAS, DONDE ESTABA EL SOSPECHOSO ARMADO.

Efectivos policiales detuvieron a un hombre de 33 años que se encontraba a amenazando a los vecinos en el barrio San Francisco de Álava de la capital provincial. El aprehendido tenía en su poder tres cuchillos y contaba con una condena de ejecución condicional vigente.

El hecho fue advertido días pasados por la tarde, cuando los vecinos del mencionado sector barrial de la capital alertaron al Sistema 911 acerca de un sujeto que portando un cuchillo amenazaba a los transeúntes en las inmediaciones de las calles Coctaca y Pirquitas.

Fue por esa razón que una comisión del Cuerpo de Caballería se constituyó en el lugar señalado y pudo ver al sospechoso amedrentando a quienes pasaban por allí.

Fue entonces que los uniformados procedieron rápidamente a reducirlo y realizar el palpado de seguridad. De esta manera, le encontraron dos armas blancas más, además de la que manipulaba ante los vecinos.

También, los efectivos identificaron al sospechoso y procedieron a averiguar sus antecedentes en el sistema del Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac). Así fue cómo se supo que el detenido poseía una condena de ejecución condicional vigente y dos medidas restrictivas de prohibición de acercamiento y deber de abstención.

Esta verificación también constituyó una razón para trasladar al hombre de 33 años a la Subcomisaría de San Francisco de Álava para quedar a disposición de la Justicia.

 

