Perico

Robaron una moto en la Brigada y fue recuperada

Tras constatar lo ocurrido, los agentes detuvieron a un sujeto a las pocas cuadras con el rodado en su poder.

Viernes, 30 de enero de 2026 00:00
BRIGADA | DONDE LA MOTO FUE ROBADA POR EL SOSPECHOSO.

Un hombre robó una moto que estaba en la vereda de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Perico y minutos más tarde fue detenido por los agentes, a las pocas cuadras de la dependencia. El sospechoso se llevaba el vehículo, que estaba en calidad de secuestro preventivo, empujándolo por las calles cercanas del escenario de la sustracción.

El curioso hecho ocurrió días pasados por la madrugada, en momentos que un uniformado se encontraba de guardia en la dependencia policial ubicada en la calle Valle Grande, entre Sánchez de Bustamante y Rivadavia.

En ese contexto, el uniformado que estaba cumpliendo el servicio escuchó un ruido proveniente del sector de la vereda, en donde están las motos que fueron secuestradas en diferentes procedimientos.

Ante esta situación, el efectivo salió a observar y realizó un conteo de los rodados. Así fue cómo se percató que faltaba uno marca Corven de 150 cc de cilindradas, de color negro.

Fue entonces que una comisión se dirigió a realizar recorridos por las cercanías de la Brigada de Investigaciones y a unas cinco cuadras de distancia observaron a un hombre que llevaba empujando una moto.

Era en la intersección de las calles Volcán y Paraguay, en donde de inmediato se constituyeron los agentes para proceder a identificar al sospechoso.

De esta manera se pudo detener al hombre para ser trasladado a la unidad policial con jurisdicción en la zona y también se secuestró el vehículo que intentaba robar para ser llevado nuevamente hasta la sede de la Brigada de Investigaciones.

 

