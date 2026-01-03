Desarticularon una banda que se dedicaba a las estafas

Una organización criminal dedicada a las estafas a través de maniobras tecnológicas fue desarticulada tras 17 allanamientos realizados en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Tucumán, que concluyeron con siete detenidos.

Los procedimientos de la Policía se realizaron en domicilios ubicados en Santa María de Punilla (Córdoba), La Banda (Santiago del Estero), Cruz Alta (Tucumán), Paraná (Entre Ríos), Presidente Derqui, González Catán, Villa Bosch, Alejandro Korn, General Rodríguez y Campana (provincia de Buenos Aires), además de un operativo en Chaco.

Se secuestró una importante cantidad de elementos tecnológicos y financieros relevantes para la investigación, entre ellos, 25 celulares, computadoras, notebooks, pendrives, tarjetas bancarias de débito y crédito, tarjetas SIM, blísteres de chips sin uso, documentación y cuadernos con anotaciones, según indica el parte policial.

La investigación fue desarrollada por la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, con la colaboración de otras dependencias especializadas de la Policía, contando además con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 de Martín Yadarola.

La investigación

La causa se inició a partir de denuncias de una empresa de telecomunicaciones que detectó irregularidades en varias líneas de celulares cuyos titulares sufrieron el robo de dinero de sus cuentas bancarias.

De este modo, se dio inicio a las tareas investigativas, las cuales incluyeron el análisis de transferencias monetarias, registros de conexiones IP, aperturas de celdas y seguimientos encubiertos, lo que permitió establecer que la organización operaba de manera coordinada en distintas provincias del país.

A partir de lo obtenido, se logró reconstruir el modus operandi de la banda, la cual consistía en engañar a las víctimas para obtener imágenes de sus documentos de identidad y fotografías personales, para luego utilizarlas para falsificar formularios de "cambio de titularidad" de líneas telefónicas.

Con esos datos, los delincuentes realizaban el traspaso de la línea a nombre de uno de los integrantes de la organización, quien luego se presentaba en forma presencial en una sucursal de la empresa telefónica para solicitar un nuevo chip.

Eso permitía que, al insertar la tarjeta SIM en otro dispositivo, pueda empezar a recibir los códigos de verificación necesarios para acceder a cuentas bancarias y aplicaciones de pago, desde donde sustraían el dinero mediante transferencias.