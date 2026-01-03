21°
Barrio San Pedrito

Asaltaron a un transeúnte y utilizaron su tarjeta

Pagaron cuentas por el valor de 300 mil pesos, según denunció la víctima.

Sabado, 03 de enero de 2026 23:24
CERCANÍAS | DONDE SE REGISTRÓ EL ILÍCITO.

Agredieron a un hombre, le robaron y utilizaron su tarjeta bancaria. Según fuentes consultadas, el episodio se registró días atrás alrededor de la 0.30 sobre la avenida Corrientes del barrio San Pedrito de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un hombre esperaba un colectivo, cuando tres sujetos lo agredieron, amenazaron y le sustrajeron un teléfono celular y una billetera, para luego emprender la fuga. Posteriormente el damnificado se dirigió a su domicilio y al día siguiente se presentó en la Seccional 32°, donde radicó la correspondiente denuncia y mencionó que los inculpados utilizaron una de sus tarjetas bancarias para pagar una cuenta por el valor de 300 mil pesos. También aportó las características de los irascibles protagonistas.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 32°.

