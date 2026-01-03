Continúa el alerta amarilla en toda la provincia

Defensa Civil de Jujuy reiteró a la comunidad que continúa la vigencia del alerta amarilla por tormenta. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas.

Además, Whatsapp 388-4459916, y ante una emergencia también pueden comunicarse al 911.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Por otra parte, personal operativo de la Dirección General de Emergencias - Defensa Civil realizaron en la última horas trabajos de verificación, evaluación de daños y análisis de necesidades, corte y poda por caída de árbol que obstruía el paso.

Desde el área de operadoras, indicaron que se realizó las gestiones correspondientes con Ejesa, canales de cable y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

El pronóstico hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que hoy la temperatura rondará entre 17 y 24; y continúa en plena vigencia el alerta amarilla, que implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades cotidianas.

TAMBIÉN | CORTE Y PODA POR CAÍDA DE ÁRBOLES.

El pronóstico del tiempo indica que el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana, para después del mediodía habrá vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones

En caso de una tormenta, desde Defensa Civil se recomendó evitar salir si no es necesario, Desenchufar aparatos electrónicos, Asegurar techos de chapa y objetos sueltos en patios y balcones, No refugiarse debajo de árboles o postes de luz, En caso de estar manejando detenerse en un lugar seguro y No cruzar calles, canales o ríos con agua en movimiento.

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Lunes 5

Para mañana, el pronóstico indica que Jujuy tendrá una jornada con marcada inestabilidad y presencia de lluvias en gran parte del territorio. En la región de Valles, la temperatura máxima alcanzará los 21°C, con una mínima de 14°C. Se esperan lluvias ligeras durante el día (35% de probabilidad) y un cielo mayormente nublado hacia la noche y alta humedad (78%).