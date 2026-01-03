26°
Casa Blanca
ONU
Julián Álvarez
Nicolás Maduro
La opinión
ENTREVISTA A BRIAN CHAÑE
Festival de Jesús María
cortometraje
Cortometraje

Concurso “Cortometraje de animación 2025” del Incaa

Se busca impulsar la producción de proyectos con nuevos enfoques.

Sabado, 03 de enero de 2026 22:06
HASTA EL 16 DE ENERO | CONCURSO DE CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN.

El Incaa convoca a realizadores mayores de 18 años de todo el país a presentar proyectos de cortometrajes de animación hasta el 16 de enero.

Este concurso tiene como objetivo respaldar y fomentar la creatividad emergente en el ámbito de la animación, ofreciendo a los creadores la oportunidad de dar vida a sus ideas innovadoras. Los proyectos deben versar sobre ideas originales y de temática libre, entendiéndose el mismo por técnicas 2D, CGI (3D), Stop Motion, Rotoscopia, Técnicas experimentales, Motion Graphic, Técnicas Mixtas o Animación generada con herramientas digitales avanzadas. Serán cinco proyectos ganadores y cada uno de ellos recibirá un premio de US$50.000.

Series cortas de ficción

Por otro lado, el Incaa informa que también está vigente el concurso “Series Cortas de Ficción 2025”, que tiene como objetivo impulsar a productores mediante el apoyo a proyectos innovadores, promoviendo el desarrollo y la producción de nuevas propuestas de ficción en el ámbito audiovisual. Se convoca a productores mayores de 18 años de todo el país, asociados con una plataforma digital, canal de televisión u otro medio de exhibición, a presentar proyectos de Series Cortas de Ficción (no más de 4 capítulos, un mínimo de 25 minutos cada uno).

Se seleccionarán dos proyectos y cada uno de ellos recibirá un premio de US$ 500.000.

