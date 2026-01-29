Encontraron muerta a la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que era intensamente buscada en Los Ángeles, fue encontrada muerta en las últimas horas, según pudo saber TN.

La chica permanecía desaparecida desde el 21 de enero. Su familia había realizado un pedido desesperado para dar con su paradero, mientras que la policía de Los Ángeles desplegó un operativo de búsqueda.

La joven había viajado a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y mantenía contacto frecuente con su familia en la Argentina. Su desaparición fue reportada cuando dejó de responder mensajes y llamadas, lo que encendió las alarmas entre sus allegados.

Por el momento se desconocen los pormenores de la investigación respecto a si se trató de un crimen o muerte natural.



“El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”, contó Milagros, su prima, en diálogo con Telenoche. Desde ese momento, no volvió a haber contacto ni se conocían datos certeros sobre su paradero.

Según relató, Narela estaba desaparecida desde el viernes y el lunes fue la última vez que respondió mensajes. “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, explicó.

Narela había viajado en reiteradas oportunidades a Estados Unidos. “Iba y venía. El último viaje fue en junio de 2024 y ya no volvió más”, señaló Milagros. Además, contó que su prima era traductora y en la Argentina tenía un kiosco familiar junto a ella, pero decidió quedarse en EE.UU. tras asistir al casamiento de una amiga. “Se quedó a trabajar para poder progresar”, agregó.

Tras perder contacto, la familia activó todos los canales posibles. “Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o detenido. No está en Migraciones ni fue deportada”, aseguró Milagros.

El último mensaje que Narela envió fue a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella”, precisó la joven, quien también aclaró que no hay información sobre una pareja que pueda aportar datos relevantes.

Ahora, la investigación apunta a las cámaras de seguridad. “Estamos esperando que llegue su papá, que viajó hoy, para poder acceder a los videos de los edificios y tratar de identificar el auto y el recorrido”, explicó.