Militancia se expresa en contra de las suspensiones del PJ

Una resolución interna del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy dejó suspendidas a más de 200 personas afiliadas, bajo el titulo de "inconductas partidarias". La medida, dictada por la intervención que conduce el partido a nivel provincial, generó un inmediato rechazo en un sector interno.

La agrupación Militancia Peronista de Jujuy Unida expresó su desacuerdo público, calificando las suspensiones como un acto de "persecución". En un comunicado, se firmó que la intervención "dedicó su energía a lo único que parece interesarle: perseguir peronistas", y sostuvo que el proceso en curso "no es una normalización, es un vaciamiento funcional al ajuste del gobierno nacional".

Asimismo, las elecciones internas, originalmente convocadas para el 15 de febrero, fueron anuladas y reprogramadas para abril, marcando la cuarta modificación de la fecha electoral.

La disputa se enmarca en un contexto de fuerte tensión interna tras los resultados de las elecciones de octubre de 2025. Los sectores opositores a la intervención acusan a esta de intentar consolidar su control tras un desempeño electoral que consideraron desfavorable.

En su solicitud, los afiliados disidentes remarcan que, al no alcanzar el respaldo popular, "se impone la firma de la intervención". Por ello, solicitan que "prime el diálogo y se permitan elecciones internas en las que todos los sectores puedan participar".