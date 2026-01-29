Con gran éxito culminó "Jugando en vacaciones 2026" en Palpalá

La Municipalidad de Palpalá cerró a lo grande una nueva edición del programa “Jugando en Vacaciones”, una propuesta que contó con una destacada participación de la comunidad y que tuvo su cierre con un multitudinario encuentro en el estadio Olímpico Municipal. Durante la jornada final, los niños disfrutaron de una tarde colmada de alegría, con la animación de la payasita Chisponita, show de canes, música en vivo, danzas y la entrega de golosinas, destacándose además el acompañamiento permanente de las familias, un pilar fundamental para el éxito de la iniciativa.

Las actividades se extendieron por cuatro semanas inolvidables, llenas de risas, juegos y emociones, con puntos de encuentro en distintos sectores de la ciudad. El recorrido incluyó los barrios Santa Bárbara, General Savio, Canal de Beagle y finalizó en el barrio Carolina. Se destaca el compromiso manifiesto de todos los organizadores y participantes en el desarrollo de cada una de las propuestas.

Niños y adolescentes de todos los barrios de Palpalá tuvieron la oportunidad de participar en actividades de esparcimiento que incluyeron uso de pileta en el balneario Municipal “23 de Agosto”, actividades recreativas y deportivas, talleres saludables, bailes y proyecciones de películas.

En esta edición se implementó un nuevo formato, con grupos separados por la mañana y la tarde en diferentes polideportivos, lo que permitió ampliar la cobertura y llegar a más sectores de la ciudad. Asimismo, se reconoce la colaboración de los padres de familia, quienes acompañaron activamente a los chicos en todas las instancias del programa, tanto en las actividades matutinas como en las vespertinas.

Al respecto, el instructor a cargo, Oscar Vilca, destacó que se trata de otro año exitoso para los chicos “Llegamos a la parte final del programa Jugando en Vacaciones y a su vez, tuvimos la posibilidad de que varios barrios puedan participar. Iniciamos en el barrio Santa Bárbara, luego fuimos a General Savio, estuvimos en Canal de Beagle y cerramos en Carolina”, comentó. Además, reiteró su agradecimiento por la participación de los padres y la buena concurrencia de los niños durante todo el desarrollo de la iniciativa.