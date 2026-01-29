Aclaran que no es necesario actualizar la SUBE

Desde el municipio capitalino salió al cruce de versiones que circularon en las últimas horas y generaron confusión entre los usuarios del transporte público. Y confirmaron que no es necesario realizar ningún trámite presencial ni actualización manual de la tarjeta SUBE para conservar los beneficios sociales vigentes.

Cynthia Haquim, directora de Atributos Sociales del municipio, explicó que los descuentos, incluido el beneficio nacional del 55% en el boleto, se continúan aplicando de forma automática. Esto alcanza a jubilados, pensionados, monotributistas sociales, amas de casa y beneficiarios de programas como Potenciar Trabajo y Progresar, cuyos datos ya están cargados en el sistema.

Quienes ya tienen el descuento aplicado no deben acercarse a oficinas, ni actualizar la tarjeta, ni siquiera apoyarla en las máquinas de validación con ese propósito.

En cuanto a otros beneficios, como los pases libres por discapacidad, para adultos mayores o veteranos de guerra, se informó que el reempadronamiento anual comenzará a partir del 9 de febrero. Aquellos que ya lo realizaron el año pasado mantendrán la vigencia hasta el 16 de febrero.