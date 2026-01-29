Entradas agotadas para el show de Los Tekis en Cosquín 2026

Los Tekis encenderán la sexta luna de Cosquín 2026 con un show único que mezcla tradición, tecnología y carnaval.

La expectativa estalló en la Plaza Próspero Molina: las entradas para el espectáculo de Los Tekis en la 66ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín ya están agotadas. La banda jujeña promete transformar la sexta luna en un verdadero carnaval, con una propuesta que trasciende el formato tradicional de recital.

Lejos de limitarse a la música, el nuevo show de Los Tekis se presenta como una experiencia inmersiva. La ancestral sonoridad del norte argentino se entrelaza con la tecnología, las artes visuales y una narrativa escénica innovadora. El público será testigo de un despliegue que incorpora inteligencia artificial, visuales de última generación y la presencia de un Diablo del Carnaval animado, que interactuará en vivo, sorprendiendo y potenciando la energía festiva.

La puesta en escena combina luces, pantallas y efectos especiales que construyen un relato visual y sonoro para cada canción. La vestimenta también juega un rol protagónico: diseños exclusivos, creados para acompañar el movimiento y la fuerza del carnaval, refuerzan la identidad estética y cultural del espectáculo. La propuesta demuestra que innovar no significa romper con la raíz, sino amplificarla.

La grilla de esta noche promete emociones intensas: además de Los Tekis, subirán al escenario Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Bruno Arias, Ceibo, Lautaro Rojas, Las Voces de Orán y se rendirá un sentido homenaje a Musha Carabajal.