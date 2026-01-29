Marixa Balli anunció el cierre de sus locales por la crisis: "Fue el peor año"

La empresaria y figura de MasterChef Celebrity, Marixa Balli, confirmó el cierre de los locales de su marca de calzado, Xurama, debido a la compleja situación económica que atraviesa el país.

La ex vedette es dueña de una marca de zapatos que vende mayorista en el centro comercial de La Salada y en la zona de Flores.

Como dueña de una Pymes, relató el impacto directo de la baja en el consumo, lo que la obligó a dejar su local principal para mudarse a un espacio más pequeño sobre la Avenida Rivadavia, dentro de la zona comercial de Flores.

"El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores: cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie. No camina gente, no te compran; el público está de muy mal humor y llega un momento que te agota", confesó durante una entrevista en el programa A la Barbarossa.

Balli detalló que la situación la llevó a tomar una gran decisión sobre su estructura comercial: "Tuve que rescindir todos los contratos. Mantengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado algo así", lamentó.

Además, reveló sus planes a corto plazo: "Dejé un local chiquito para tener todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro".

"Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta", cerró.