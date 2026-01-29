Un fallecido y dos heridos luego de un choque frontal

Un automovilista perdió la vida tras un choque frontal en la ruta nacional N° 9 a la altura de la localidad de Lozano. El conductor colisionó contra una camioneta en el sentido norte-sur de la carretera. El Same trasladó a dos personas al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña. Por otro lado, durante más de una hora trabajó Seguridad Vial para controlar el fluido tránsito en la zona de acceso al mencionado poblado.

Eran cerca de las 14.30 cuando el Sistema 911 recibió el alerta del incidente ocurrido en el sector de curva en el ingreso norte de Lozano, en paralelo a la calle Juan Manuel de Rosas, mientras llovía.

Por esa razón, de inmediato llegó el personal del Same para las tareas de asistencia. En el lugar se encontraron con una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Renault Logan, sobre la banquina norte-sur. De acuerdo a las consultas realizadas, el vehículo de menor porte circulaba como un transporte alternativo. Además, tenía visibles daños materiales en la trompa.

Fue entonces que los profesionales de la salud constataron el fallecimiento del conductor del auto, mientras que dos personas fueron asistidas en el escenario del incidente para luego ser trasladadas al hospital "Pablo Soria".

El Tribuno de Jujuy estuvo en el lugar del fatal incidente y se pudieron observar las condiciones del tiempo al momento de la colisión frontal. Si bien Criminalística realizó las tareas de rigor para conocer las causales del siniestro, la lluvia que caía a pocos kilómetros al norte de la capital provincial pudo haber sido un factor de incidencia, además del fluido tránsito de autos, camiones y colectivos en sentido norte-sur.

Como consecuencia de la gravedad del hecho, Seguridad Vial junto a Gendarmería Nacional se constituyó en el sector para señalizar el escenario del siniestro vial y evitar más complicaciones. Los mismos fueron auxiliados por los efectivos del Destacamento Lozano de la Policía, quienes quedaron a cargo de las actuaciones complementarias por el trágico incidente en la ruta nacional N° 9.