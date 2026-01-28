20°
28 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cine Club de Capec
Dirección General de Investigaciones
Barrio Gorriti
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Santa Fe
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
deporte social
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Cine Club de Capec
Dirección General de Investigaciones
Barrio Gorriti
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Santa Fe
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
deporte social
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Gorriti

Taxista se durmió en el automóvil y le robaron

Persiguió al sujeto durante algunas cuadras, hasta perderlo de vista.

Miércoles, 28 de enero de 2026 00:00
DONDE OCURRIÓ EL ROBO | ESQUINA DE LEANDRO N. ALEM Y CAMPERO.

Un taxista denunció en la Seccional 2° que fue asaltado mientras dormía en su auto estacionado en una de las calles del barrio Gorriti, de la capital provincial. Al percatarse del hecho, persiguió durante algunas cuadras al sospechoso.

El ilícito ocurrió días pasados por la mañana en momentos que, en las inmediaciones de las calles Campero y Leandro N Alem, la víctima estaba dentro del vehículo esperando entregarlo al dueño del mismo.

Sin embargo, eran las 9.25 cuando el trabajador del volante estaba durmiendo, fue sorprendido por un sujeto que le robó el teléfono celular de trabajo y una billetera que estaban en el habitáculo.

A raíz de percatarse de la sustracción, el taxista se bajó y persiguió a pie al inculpado por las calles aledañas, pero al llegar a la avenida El Éxodo lo perdió de vista. Tras esto, se acercó a la Seccional 2° y denunció el hecho.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD