Taxista se durmió en el automóvil y le robaron

Un taxista denunció en la Seccional 2° que fue asaltado mientras dormía en su auto estacionado en una de las calles del barrio Gorriti, de la capital provincial. Al percatarse del hecho, persiguió durante algunas cuadras al sospechoso.

El ilícito ocurrió días pasados por la mañana en momentos que, en las inmediaciones de las calles Campero y Leandro N Alem, la víctima estaba dentro del vehículo esperando entregarlo al dueño del mismo.

Sin embargo, eran las 9.25 cuando el trabajador del volante estaba durmiendo, fue sorprendido por un sujeto que le robó el teléfono celular de trabajo y una billetera que estaban en el habitáculo.

A raíz de percatarse de la sustracción, el taxista se bajó y persiguió a pie al inculpado por las calles aledañas, pero al llegar a la avenida El Éxodo lo perdió de vista. Tras esto, se acercó a la Seccional 2° y denunció el hecho.