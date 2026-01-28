Recuperan tres camionetas con pedido de secuestro

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy recuperaron tres camionetas con pedido de captura de las provincias de Córdoba y Buenos Aires, vigentes entre los años 2023 y 2026. El operativo fue realizado en el barrio capitalino de San Pedrito, tras una orden judicial emanada de las autoridades competentes por hechos de robo denunciados en las mencionadas jurisdicciones.

El operativo ocurrió días pasados, luego de la disposición judicial de la Fiscalía especializada en este tipo de delitos. Por esa razón la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Brigada de Investigaciones, llevó adelante el operativo en un domicilio del mencionado sector barrial capitalino.

Así fue cómo los uniformados llegaron hasta un lugar en el cual se sospechaba que se acopiaban vehículos robados en otras provincias del país. Con este dato irrumpieron y encontraron tres camionetas tipo pick up 4x4 marca Toyota Hilux.

En el lugar en cuestión, los agentes de la Brigada constataron que los vehículos de colores blanco, rojo y negro tenían pedidos de captura, mediante la verificación de los números de motor y chasis en las bases de datos policiales.

Además, de acuerdo a la información emanada, dos de las camionetas fueron robadas en la provincia de Córdoba y la tercera en Buenos Aires. Se trata de hechos delictivos ocurridos entre el 2023 y principios del presente año.

Finalmente, las autoridades judiciales de Jujuy comenzaron con los trámites de rigor para la remisión de los vehículos a las jurisdicciones que los requieren para la posterior identificación y devolución a los legítimos propietarios.