Ponen en valor escaleras urbanas en San Salvador

El Ministerio de Infraestructura de la Provincia lleva adelante la puesta en valor de escaleras en San Salvador, que comprenden tareas de reparación integral, mejoras en accesibilidad, iluminación y seguridad en puntos que conectan Cuyaya, Alto Gorriti, Ciudad de Nieva, Belgrano, San Martín y El Chingo con el centro capitalino.

Actualmente, tres intervenciones se encuentran en etapas finales y cuatro en instancias iniciales de ejecución.

Una de las obras en tramos finales es la conexión entre el pasaje Valladolid, en el barrio Ciudad de Nieva, y las calles San Martín y Patricias Argentinas, en el centro capitalino, que registran un 95 % de avance. Las tareas incluyeron la demolición y reconstrucción de la escalera, incorporando descansos y miradores; ejecución de cordón cuneta en ambos accesos; reparación de carpetas de piso sobre escalones; construcción de veredas nuevas; caminerías y rampas de acceso; fabricación, instalación y pintura de barandas y pasamanos; reparación e instalación de columnas de alumbrado; y colocación de bolardos. Al presente, restan trabajos de pintura reglamentaria en cordón y rampa de acceso, además de pintura en paredes de la escalera.

En la conexión entre calle Goyechea, en barrio Villa San Martín, y las calles Patricias Argentinas y Fascio, en el centro, las obras alcanzan un 90% de avance. En este sector se realizaron tareas de demolición y construcción de veredas y cordón cuneta en ambos accesos; reparación de carpetas de piso sobre escalones; construcción de rampas de acceso; instalación de barandas y pasamanos; reparación e incorporación de columnas de alumbrado; y pintura de barandas. Restan la colocación de bolardos en veredas, pintura reglamentaria en cordón y rampas, y pintura en paredes de la escalera.

En las escaleras que vinculan el barrio Belgrano, en calle Santa María de Oro, con calle Lavalle, en el barrio Centro, las obras también registran un 90% de ejecución. Allí ya se concretaron trabajos de cordón cuneta en ambos accesos, reparación de carpetas de piso sobre escalones, construcción de veredas nuevas, rampas de acceso, instalación de barandas y pasamanos, reparación y colocación de columnas de alumbrado y pintura de barandas. Restan tareas finales de colocación de bolardos en veredas y pintura reglamentaria en cordones, rampas y paredes de la escalera.

Entre las obras en ejecución, está la escalera entre el centro y el barrio El Chingo, de calle San Martín a calle 11 de Junio, trabajos que avanzaron en un 10%. Al presente se ejecuta la construcción de cordón cuneta, vereda y rampa en acceso, para luego proseguir con la reconstrucción de carpeta de piso en escalera; construcción de barandas metálicas; reparación de columnas de alumbrado; colocación de bolardos en vereda; pintura reglamentaria en cordón y rampa de acceso, y pintura en paredes de escalera.

Por su parte las tareas de mejora de la conexión entre barrio Gorriti (intersección avenidas El Éxodo y Campero) y Alto Gorriti (calle Santa Catalina) avanzó al 10%. Entre las obras realizadas, están las de cordón cuneta en acceso, construcción de veredas y muro de borde. Mientras que continuarán con la demolición y reconstrucción de escalera, vereda y rampas de acceso; instalación de columnas de alumbrado, barandas y pasamanos; pintura reglamentaria en cordón y rampa de acceso, y pintura en paredes de escalera.

Las tareas en la escalera que da a la intersección de El Éxodo y República de Siria, en barrio Gorriti, ya alcanzaron un 30% de avance. Ahora se ejecuta la demolición de escaleras para su reconstrucción, para luego continuar con la construcción de cordón cuneta, veredas y rampas en accesos. En el futuro proyectan la colocación de columnas de alumbrado, barandas metálicas, pintura reglamentaria en cordón y rampa de acceso, y pintura en paredes de escalera.

Finalmente, las obras en la interconexión entre calles Buenos Aires e Iguazú, hacia los barrios Cuyaya y Moreno, iniciarán próximamente.

Las obras citadas son parte del Plan de Mejoras de Conectividad Peatonal en la capital provincial, e iniciaron a fines de 2025. Configuran una inversión 100% de fondos provinciales.