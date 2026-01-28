Nataniel Guzmán lleva tres años desaparecido

La desaparición de Nataniel Guzmán continúa siendo un misterio. Del abogado jujeño, radicado en la provincia de Mendoza desde 2016, no hay noticias desde el 27 de enero de 2023 luego de haber tomado un colectivo de la línea de 630 de la empresa El Plumerillo con destino a la ciudad de Las Heras, distante a pocos kilómetros de la capital mendocina. Tras la mencionada acción, registrada en las cámaras de seguridad, no se supo más nada de Guzmán, quien el pasado 5 de enero cumplió 41 años.

Para conocer las novedades en la causa que investiga su paradero, El Tribuno de Jujuy se comunicó con Silvia Saavedra, madre de Nataniel. "Si yo me paro hoy, lo único que veo para adelante es impunidad, injusticia. No veo que se quiera hacer otra cosa", comenzó la entrevistada, quien de manera incansable lucha para que la Justicia mendocina le dé las respuestas que busca desde hace tres años. Sin embargo, al día de la fecha, la pesquisa se encuentra paralizada.

La investigación

De acuerdo a la investigación encabezada por el fiscal Gustavo Miguel Pirrello hace tras años, la tarjeta Sube de Guzmán registró únicamente el mencionado viaje de ida a Las Heras y no volvió a tener actividad.

Por otro lado, el abogado jujeño envió un último mensaje de WhatsApp a las 13.59 de ese 27 de enero. Sin embargo, misteriosamente su teléfono celular permaneció activo hasta el 2 de febrero siguiente, es decir, seis días después de la fecha de desaparición. Incluso fue utilizado para realizar llamadas.

En consonancia, según la geolocalización del dispositivo, que consta en la causa, se registró su ubicación en la zona de Canota, camino a la Reserva Natural Villavicencio por la ruta provincial N° 52. Se trata de un lugar ubicado en el departamento Las Heras, hacia donde se dirigía Guzmán a bordo de un ómnibus hace tres años.

Por esa razón, en los últimos tiempos Saavedra hizo dos intentos mediante su abogado para avanzar en la investigación. En septiembre pasado la mujer le aseguró a este diario que había llevado adelante los trámites pertinentes para enviarlos a la sede de Google en Estados Unidos, para que allá puedan determinar la trayectoria del celular de su hijo. Esta información, de obtenerla, sería clave porque el dispositivo continuó funcionando, como ya se dijo.

Sin embargo, hasta la fecha no hubo novedades desde la empresa. "Lo de Google no avanzó. Habíamos mandado vía Cancillería, más de un año solicitando todo eso con los protocolos. Hasta que comenzó la feria judicial, no había llegado", comentó la madre de Nataniel Guzmán.

Cabe aclarar que el abogado jujeño se mudó a Mendoza en 2016 para desempeñarse en el Poder Judicial de esa provincia. Para ello ganó un concurso de oposición y antecedentes que le permitió ejercer su profesión en el Juzgado de Familia de la ciudad de Las Heras, un distrito del Gran Mendoza.

El segundo intento de encontrar pistas fue mediante la Policía Federal. "Lo único que llegó antes de la feria judicial de ahora, son los informes de la Policía Federal. Nosotros habíamos pedido que el Ministerio de Seguridad de la Nación pudiera colaborar. El fiscal accedió, se mandó todo a Buenos Aires, ellos pidieron todos los informes técnicos que había de las empresas de telefonía, los metadatos", explicó Saavedra.

"La idea que tenía con mi abogado era que ellos, teniendo toda una tecnología de punta, podían volver a hacer las mediciones para chequear lo que había hecho la provincia de Mendoza y resulta que no, no han profundizado como a mí me hubiese gustado", aseveró a este diario la madre de Nataniel con la desesperanza por no obtener respuestas mediante un método que en otros casos logró ubicar a personas.

El inminente cambio de fiscal y el recuerdo del abogado en su entorno familiar

En lo que va del 2026 no hubo novedades con respecto a la investigación, como así tampoco del cambio de fiscal. Cabe recordar que Gustavo Miguel Pirrello, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de la provincia de Mendoza, fue designado el pasado 9 de diciembre para estar al frente de la Cámara Penal en la Primera Circunscripción Judicial mendocina.

Por lo tanto, es inminente que tras la feria judicial se designe a un nuevo agente fiscal para la continuidad de la investigación de la desaparición de Guzmán. “Si nombran a un nuevo fiscal, yo me pregunto si tendrá bien puestos los pantalones para investigar lo que Pirrello no investigó, que va a ser su jefe”, narró Silvia Saavedra a El Tribuno de Jujuy. En la actualidad, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza mantiene vigente una recompensa de 12,5 millones de pesos, para quienes aporten datos certeros y comprobables que permitan dar con el paradero de Nataniel Guzmán.

El recuerdo de Nataniel

En un día tan especial para la familia y amigos de Nataniel Guzmán, el recuerdo se presenta más intenso que en el resto del año. “Yo puedo tener momentos lindos, de charlar con una amiga, de distenderme, de reírme, pero hay fechas y momentos en los que Nataniel no se te va a ir así nomás. Pero esa angustia podría ser un poco menor si yo viera que del otro lado de la Justicia, el fiscal me llama, me diga ‘señora estamos haciendo esto, no se preocupe’, algo. Es una pared”, sostuvo Saavedra. Además, con respecto a lo que puede deparar el futuro, la mujer aseguró que “aprendés a hacer un duelo raro, sin cuerpo, sin ir a ningún lado.

Enfrentarte a eso no es fácil para nosotros. No podemos hacer un duelo de un hijo si no lo viste. Es muy difícil hacer ese cierre. Encima no tenés justicia, es peor todavía. Acá no podemos cerrar nada. No hay cuerpo y no hay justicia. Hay impunidad”