Gimnasia dio inicio a la campaña de socios 2026

Gimnasia y Esgrima puso en marcha la campaña de socios para la temporada 2026, la cual incluye descuentos en los distintos abonos para los sectores del estadio disponibles, además de sorteos de camisetas autografiadas por el plantel profesional.

Los valores establecidos y sus respectivas formas de pago son los que a continuación se detalla: Cuota mensual descuento de haberes, destinado a quienes perciben su sueldo por medio de Banco Macro. Popular mayor $30.000, jubilado $20.000, menor $15.000, preferencial mayor $35.000, jubilado $25.000, menor $20.000. Platea mayor $45.000, jubilado $35.000, menor $25.000. Con esta opción se puede adherir a un familiar o amigo, realizando el trámite presencial en Humahuaca 95 y una sola vez para todo el año.

La cuota mensual popular mayor $35.000, jubilado $25.000, popular menor $20.000, preferencial mayor $40.000, preferencial jubilado $30.000, preferencial menor $25.000, platea mayor $50.000, platea jubilado, $40.000, platea menor $30.000.

Se paga en efectivo, con tarjeta de crédito, de débito o transferencia bancaria en sede o desde AccessFan.

En cuanto al abono anual, para la popular mayor tendrá un costo de $420.000 (ahorro de $630.000. Popular jubilado, $300.000 (ahorro de $450.000, popular menor $240.000 (ahorro de $450.000), preferencial mayor $480.000 (ahorro de $720.000), preferencial jubilado $360.000 (ahorro de $540.000), preferencial menor $300.000 (ahorro de $450.000), platea mayor $600.000 (ahorro de $900.000), platea jubilado $480.000 (ahorro de $720.000), platea menor $360.000 (ahorro de $450.000).

Habrá un beneficio exclusivo para los socios que paguen abono anual hasta el próximo sábado y participarán de un sorteo de 2 camisetas firmadas por el plantel profesional. El sorteo se realizará en febrero, a través de las redes sociales del club. Se puede abonar en efectivo, en 3 cuotas sin interés con tarjeta de Banco Macro y con otras tarjetas de 3 a 6 cuotas con recargo del 10%. El trámite se puede realizar en sede de Humahuaca 95.