Edificio para la Dirección de Educación municipal

La comuna capitalina avanza con importantes obras de refuncionalización de un edificio ubicado en el predio donde se emplaza la Escuela "Marina Vilte", en Alto Comedero, donde próximamente funcionarán las oficinas de la Dirección de Educación del Municipio, fortaleciendo así el eje educativo y social del sector.

Al respecto, el intendente Raúl Jorge destacó la coherencia de concentrar los espacios vinculados a la educación municipal en un mismo ámbito, señalando que "nosotros entendemos que tenemos que complementar y ser totalmente lógicos con nuestra escuela Municipal Marina Vilte, nuestro gran espacio educativo a nivel ciudad, el único que tiene el municipio, y que es coherente tener la Dirección de Educación muy cercana al edificio. Hoy, las oficinas de dicha dirección municipal funcionan en la calle Tumusla, y esto no cobra sentido cuando necesitamos tenerlo más cerca de nuestros estudiantes, de nuestro colectivo educativo que está en la Marina Vilte. Así que se están terminando todas las obras de adecuación de los espacios, y seguramente, a mediados de febrero vamos a estar con ese edificio para poder integrarlo ya también a la red de trabajos sociales, educativos que hace el municipio".

El director de Planeamiento Urbano, Marcos Santos, dijo que hubo que hacer reajustes en las cubiertas del edificio.